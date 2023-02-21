Ишкова Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ишкова Екатерина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ишков Василий Ильич

Мать: Ишкова Федосья Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гусак Галина Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шипилова Ирина Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Саклакова Любовь Андреевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Саклакова Мария Митрофановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шестаков Валентин Митрофанович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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