Шипилова (Яблонцева) Ирина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
28.07.1979
Дочь: Вострикова Наталья Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шипилов Александр Александрович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шипилов Александр
Смерть
Неизвестно