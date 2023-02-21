Шипилова (Яблонцева) Ирина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипилова (Яблонцева) Ирина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Ишкова Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
28.07.1979

Дочь: Вострикова Наталья Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шипилов Александр Александрович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипилов Александр

Смерть
Неизвестно
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