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Ишков Василий Васильевич

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Место рождения

Засурье, Краснощёковский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

14.04.1920

Дата смерти

22.04.2001

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1920

Отец: Ишков Василий Ильич

Мать: Ишкова Федосья Сергеевна

Засурье, Краснощёковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
14.10.1944

Дочь: Зеленина Лариса Васильевна

Мать ребёнка: Ишкова Анастасия Егоровна

Карпово Первое, Краснощёковский муниципальный район, Алтайский край
Военная служба
19.01.1945
Краснощёково, Краснощёковский муниципальный район, Алтайский край
Место призыва: 19.01.1945 Краснощековский РВК, Алтайский край, Краснощековский р-н
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ишкова Анастасия Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ишков Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Ишкова Анастасия Егоровна

Место жительства
Неизвестно
село Красный Партизан
Смерть
22.04.2001
Клин, Клин, Московская область
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