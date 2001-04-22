Ишков Василий Васильевич
Место рождения
Дата рождения14.04.1920
Дата смерти22.04.2001
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1920
Отец: Ишков Василий Ильич
Мать: Ишкова Федосья Сергеевна
Рождение ребёнка
14.10.1944
Дочь: Зеленина Лариса Васильевна
Мать ребёнка: Ишкова Анастасия Егоровна
Карпово Первое, Краснощёковский муниципальный район, Алтайский край
Военная служба
19.01.1945
Краснощёково, Краснощёковский муниципальный район, Алтайский край
Место призыва: 19.01.1945 Краснощековский РВК, Алтайский край, Краснощековский р-н
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ишкова Анастасия Егоровна
Место жительства
Неизвестно
село Красный Партизан
Смерть
22.04.2001
Клин, Клин, Московская область