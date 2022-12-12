Ишкова Анастасия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИшкова Анастасия Егоровна

Ишкова Анастасия Егоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.10.1944

Дочь: Зеленина Лариса Васильевна

Отец ребёнка: Ишков Василий Васильевич

Карпово Первое, Краснощёковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ишков Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Ишков Василий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ишков Василий Васильевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close