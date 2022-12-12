Ишкова Анастасия Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.10.1944
Дочь: Зеленина Лариса Васильевна
Отец ребёнка: Ишков Василий Васильевич
Карпово Первое, Краснощёковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ишков Василий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно