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Талдыкин Дмитрий Терентьевич

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Место рождения

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Талдыкин Терентий Егорович

Мать: Талдыкина Фекла Никитична

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Талдыкина Елена Дмитриевна

Мать ребёнка: Талдыкина Елена Аввакумовна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Татьяна Дмитриевна

Мать ребёнка: Талдыкина Елена Аввакумовна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.11.1863 ст.

Сын: Талдыкин Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Талдыкина Елена Аввакумовна

Доворец, Солецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Талдыкина Вера Дмитриевна

Мать ребёнка: Талдыкина Елена Аввакумовна

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Адамович Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: Талдыкина Елена Аввакумовна

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Калужникова Евгения Дмитриевна

Мать ребёнка: Талдыкина Елена Аввакумовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Талдыкина Елена Аввакумовна

Смерть
Неизвестно
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