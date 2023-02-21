Адамович (Талдыкина) Екатерина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Рождение ребёнка
14.11.1913 ст.
Сын: Адамович Михаил Георгиевич
Отец ребёнка: Адамович Георгий Михайлович
Рождение ребёнка
1918
Сын: Адамович Дмитрий Георгиевич
Отец ребёнка: Адамович Георгий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно