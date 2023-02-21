Адамович (Талдыкина) Екатерина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Адамович (Талдыкина) Екатерина Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Талдыкин Дмитрий Терентьевич

Мать: Талдыкина Елена Аввакумовна

Рождение ребёнка
14.11.1913 ст.

Сын: Адамович Михаил Георгиевич

Отец ребёнка: Адамович Георгий Михайлович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1918

Сын: Адамович Дмитрий Георгиевич

Отец ребёнка: Адамович Георгий Михайлович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Адамович Георгий Михайлович

Смерть
Неизвестно
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