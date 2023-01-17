Талдыкина Елена Аввакумовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талдыкина Елена Аввакумовна

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Место рождения

Сенно, Сенненский район, Витебская область

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Аввакум

Мать: не указана

Сенно, Сенненский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Талдыкина Елена Дмитриевна

Отец ребёнка: Талдыкин Дмитрий Терентьевич

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Талдыкин Дмитрий Терентьевич

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.11.1863 ст.

Сын: Талдыкин Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Талдыкин Дмитрий Терентьевич

Доворец, Солецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Талдыкина Вера Дмитриевна

Отец ребёнка: Талдыкин Дмитрий Терентьевич

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Адамович Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Талдыкин Дмитрий Терентьевич

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Калужникова Евгения Дмитриевна

Отец ребёнка: Талдыкин Дмитрий Терентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Талдыкин Дмитрий Терентьевич

Смерть
Неизвестно
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