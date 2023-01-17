Талдыкина Елена Аввакумовна
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Талдыкина Елена Дмитриевна
Отец ребёнка: Талдыкин Дмитрий Терентьевич
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Татьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Талдыкин Дмитрий Терентьевич
Рождение ребёнка
02.11.1863 ст.
Сын: Талдыкин Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: Талдыкин Дмитрий Терентьевич
Доворец, Солецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Талдыкина Вера Дмитриевна
Отец ребёнка: Талдыкин Дмитрий Терентьевич
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Адамович Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Талдыкин Дмитрий Терентьевич
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Калужникова Евгения Дмитриевна
Отец ребёнка: Талдыкин Дмитрий Терентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно