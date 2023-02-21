Калужникова (Талдыкина) Евгения Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калужникова (Талдыкина) Евгения Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

17.10.1911 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Талдыкин Дмитрий Терентьевич

Мать: Талдыкина Елена Аввакумовна

Рождение ребёнка
02.07.1908 ст.

Дочь: Кондрашова Лидия Александровна

Отец ребёнка: Калужников Александр Михайлович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
10.03.1910 ст.

Сын: Калужников Георгий Александрович

Отец ребёнка: Калужников Александр Михайлович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калужников Александр Михайлович

Смерть
17.10.1911 ст.
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