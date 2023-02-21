Калужникова (Талдыкина) Евгения Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смерти17.10.1911 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Рождение ребёнка
02.07.1908 ст.
Дочь: Кондрашова Лидия Александровна
Отец ребёнка: Калужников Александр Михайлович
Рождение ребёнка
10.03.1910 ст.
Сын: Калужников Георгий Александрович
Отец ребёнка: Калужников Александр Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.10.1911 ст.