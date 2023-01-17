Кондрашова (Калужникова) Лидия Александровна
Место рождения
Дата рождения02.07.1908 ст.
Дата смерти26.05.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1908 ст.
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Кондрашева Валентина Денисовна
Отец ребёнка: Кондрашов Денис Дмитриевич
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Кондрашева Елена Денисовна
Отец ребёнка: Кондрашов Денис Дмитриевич
Рождение ребёнка
25.10.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кондрашов Денис Дмитриевич
Рождение ребёнка
01.05.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кондрашов Денис Дмитриевич
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.05.1985