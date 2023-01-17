Кондрашова (Калужникова) Лидия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашова (Калужникова) Лидия Александровна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

02.07.1908 ст.

Дата смерти

26.05.1985

Пол

Женский

Отец

1879 г.р.

Мать

1878 г.р.

Муж

1901 г.р.

Дети

1929 г.р.
1936 г.р.
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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1908 ст.

Отец: Калужников Александр Михайлович

Мать: Калужникова Евгения Дмитриевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Кондрашева Валентина Денисовна

Отец ребёнка: Кондрашов Денис Дмитриевич

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Кондрашева Елена Денисовна

Отец ребёнка: Кондрашов Денис Дмитриевич

Рождение ребёнка
25.10.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кондрашов Денис Дмитриевич

Рождение ребёнка
01.05.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кондрашов Денис Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондрашов Денис Дмитриевич

Смерть
26.05.1985
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