деревня Доворец, деревня Доворец, Солецкий муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Доворец

Солецкий муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Новгородская губерния, Старорусский уезд, Доворецкая волость
село Доворцы

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Солецкий район
59920Доворецдеревня58°02'00"30°23'00"O-36-061

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Находки

Где упоминается данное место
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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Солецкий муниципальный район, Выбитское сельское поселение
49638407161д Доворецдеревня

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Старорусский уезд, Доворецкая волость
10Доворец (пог.)2-го стана, 1-го зем. уч.Церков. земля101018203870++свящ. сл.река Иловенка.Церковь, смежен с деревней Новоселье.
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