Талдыкина Фекла Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Никита
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Талдыкина Наталья Терентьевна
Отец ребёнка: Талдыкин Терентий Егорович
Рождение ребёнка
1829
Сын: Талдыкин Дмитрий Терентьевич
Отец ребёнка: Талдыкин Терентий Егорович
Рождение ребёнка
1830
Сын: Талдыкин Алексей Терентьевич
Отец ребёнка: Талдыкин Терентий Егорович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Талдыкин Петр Терентьевич
Отец ребёнка: Талдыкин Терентий Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно