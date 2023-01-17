Талдыкина Фекла Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талдыкина Фекла Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Талдыкина Наталья Терентьевна

Отец ребёнка: Талдыкин Терентий Егорович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Талдыкин Дмитрий Терентьевич

Отец ребёнка: Талдыкин Терентий Егорович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Талдыкин Алексей Терентьевич

Отец ребёнка: Талдыкин Терентий Егорович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Талдыкин Петр Терентьевич

Отец ребёнка: Талдыкин Терентий Егорович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Талдыкин Терентий Егорович

Смерть
Неизвестно
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