Гудович (Петрашкевич) Иоанна Викентиевна
Место рожденияд. Качин, Заславская волость, Минский уезд
Дата рожденияОколо 1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848
Отец: Петрашкевич Викентий
Мать: Петрашкевич София
д. Качин, Заславская волость, Минский уезд
Бракосочетание
1876
г. Раков
Рождение ребёнка
Около 1878
Дочь: Лешко Аделя Фелициановна
Отец ребёнка: Гудович Фелициан Викентиевич
Толубаево, Семково-Городецкая волость, Минский уезд
Рождение ребёнка
Около 1879
Дочь: Глинская Фелиция Фелициановна
Отец ребёнка: Гудович Фелициан Викентиевич
Рождение ребёнка
Около 1881
Дочь: Лешко Уршуля Фелициановна
Отец ребёнка: Гудович Фелициан Викентиевич
Рождение ребёнка
Около 1881
Сын: Гудович Иосиф (Юзеф) Филицианович
Отец ребёнка: Гудович Фелициан Викентиевич
Рождение ребёнка
Около 1883
Дочь: Гудович Анна Фелициановна
Отец ребёнка: Гудович Фелициан Викентиевич
Рождение ребёнка
Около 1883
Сын: Гудович Виктор Фелицианович
Отец ребёнка: Гудович Фелициан Викентиевич
Рождение ребёнка
Около 1885
Сын: Гудович Болеслав Фелицианович
Отец ребёнка: Гудович Фелициан Викентиевич
Рождение ребёнка
Около 1888
Дочь: Эйсмонт Мария Фелициановна
Отец ребёнка: Гудович Фелициан Викентиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Янович ?
Смерть
Неизвестно