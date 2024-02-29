Гудович (Петрашкевич) Иоанна Викентиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гудович (Петрашкевич) Иоанна Викентиевна

Место рождения

д. Качин, Заславская волость, Минский уезд

Дата рождения

Около 1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848

Отец: Петрашкевич Викентий

Мать: Петрашкевич София

д. Качин, Заславская волость, Минский уезд
Бракосочетание
1876

Муж: Гудович Фелициан Викентиевич

г. Раков
Рождение ребёнка
Около 1878

Дочь: Лешко Аделя Фелициановна

Отец ребёнка: Гудович Фелициан Викентиевич

Толубаево, Семково-Городецкая волость, Минский уезд
Рождение ребёнка
Около 1879

Дочь: Глинская Фелиция Фелициановна

Отец ребёнка: Гудович Фелициан Викентиевич

Рождение ребёнка
Около 1881

Дочь: Лешко Уршуля Фелициановна

Отец ребёнка: Гудович Фелициан Викентиевич

Рождение ребёнка
Около 1881

Сын: Гудович Иосиф (Юзеф) Филицианович

Отец ребёнка: Гудович Фелициан Викентиевич

Рождение ребёнка
Около 1883

Дочь: Гудович Анна Фелициановна

Отец ребёнка: Гудович Фелициан Викентиевич

Рождение ребёнка
Около 1883

Сын: Гудович Виктор Фелицианович

Отец ребёнка: Гудович Фелициан Викентиевич

Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Гудович Болеслав Фелицианович

Отец ребёнка: Гудович Фелициан Викентиевич

Рождение ребёнка
Около 1888

Дочь: Эйсмонт Мария Фелициановна

Отец ребёнка: Гудович Фелициан Викентиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Янович ?

Смерть
Неизвестно
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