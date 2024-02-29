Петрашкевич Викентий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Петрашкевич Феликс Викентьевич
Мать ребёнка: Петрашкевич София
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Гудович Иоанна Викентиевна
Мать ребёнка: Петрашкевич София
д. Качин, Заславская волость, Минский уезд
Рождение ребёнка
Около 1851
Сын: Петрашкевич Антоний Викентьевич
Мать ребёнка: Петрашкевич София
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Петрашкевич Бонифаций Викентьевич
Мать ребёнка: Петрашкевич София
Рождение ребёнка
Около 1866
Сын: Петрашкевич Иосиф
Мать ребёнка: Петрашкевич Юзефа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петрашкевич София
Смерть
Неизвестно