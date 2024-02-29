Петрашкевич Викентий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрашкевич Викентий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Петрашкевич Феликс Викентьевич

Мать ребёнка: Петрашкевич София

Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Гудович Иоанна Викентиевна

Мать ребёнка: Петрашкевич София

д. Качин, Заславская волость, Минский уезд
Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Петрашкевич Антоний Викентьевич

Мать ребёнка: Петрашкевич София

Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Петрашкевич Бонифаций Викентьевич

Мать ребёнка: Петрашкевич София

Рождение ребёнка
Около 1866

Сын: Петрашкевич Иосиф

Мать ребёнка: Петрашкевич Юзефа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрашкевич София

Смерть
Неизвестно
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