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Петрашкевич Иосиф

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866

Отец: Петрашкевич Викентий

Мать: Петрашкевич Юзефа

Бракосочетание
30.09.1884

Жена: Петрашкевич Марья

Рождение ребёнка
Около 1886

Дочь: Петрашкевич Элеонора Иосифовна

Мать ребёнка: Петрашкевич Марья

Новинка, Минский район, Минская область
Рождение ребёнка
Около 1887

Дочь: Петрашкевич Юзефа Иосифовна

Мать ребёнка: Петрашкевич Марья

Новинка, Минский район, Минская область
Рождение ребёнка
Около 1891

Сын: Петрашкевич Бронислав Иосифович

Мать ребёнка: Петрашкевич Марья

Новинка, Минский район, Минская область
Рождение ребёнка
Около 1894

Дочь: Петрашкевич Мария Иосифовна

Мать ребёнка: Петрашкевич Марья

Новинка, Минский район, Минская область
Рождение ребёнка
Около 1896

Сын: Петрашкевич Иосиф Иосифович

Мать ребёнка: Петрашкевич Марья

Новинка, Минский район, Минская область
Смерть
Неизвестно
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