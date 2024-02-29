Петрашкевич Иосиф
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866
Отец: Петрашкевич Викентий
Мать: Петрашкевич Юзефа
Бракосочетание
30.09.1884
Жена: Петрашкевич Марья
Рождение ребёнка
Около 1886
Дочь: Петрашкевич Элеонора Иосифовна
Мать ребёнка: Петрашкевич Марья
Рождение ребёнка
Около 1887
Дочь: Петрашкевич Юзефа Иосифовна
Мать ребёнка: Петрашкевич Марья
Рождение ребёнка
Около 1891
Сын: Петрашкевич Бронислав Иосифович
Мать ребёнка: Петрашкевич Марья
Рождение ребёнка
Около 1894
Дочь: Петрашкевич Мария Иосифовна
Мать ребёнка: Петрашкевич Марья
Рождение ребёнка
Около 1896
Сын: Петрашкевич Иосиф Иосифович
Мать ребёнка: Петрашкевич Марья
Смерть
Неизвестно