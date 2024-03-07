Петрашкевич София
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Петрашкевич Феликс Викентьевич
Отец ребёнка: Петрашкевич Викентий
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Гудович Иоанна Викентиевна
Отец ребёнка: Петрашкевич Викентий
д. Качин, Заславская волость, Минский уезд
Рождение ребёнка
Около 1851
Сын: Петрашкевич Антоний Викентьевич
Отец ребёнка: Петрашкевич Викентий
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Петрашкевич Бонифаций Викентьевич
Отец ребёнка: Петрашкевич Викентий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петрашкевич Викентий
Смерть
Неизвестно