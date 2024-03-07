Петрашкевич София — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетрашкевич София

Петрашкевич София

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Петрашкевич Феликс Викентьевич

Отец ребёнка: Петрашкевич Викентий

Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Гудович Иоанна Викентиевна

Отец ребёнка: Петрашкевич Викентий

д. Качин, Заславская волость, Минский уезд
Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Петрашкевич Антоний Викентьевич

Отец ребёнка: Петрашкевич Викентий

Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Петрашкевич Бонифаций Викентьевич

Отец ребёнка: Петрашкевич Викентий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петрашкевич Викентий

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close