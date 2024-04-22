Лешко (Гудович) Аделя Фелициановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878
Бракосочетание
23.02.1897
Муж: Лешко Иван Юрьевич
Рождение ребёнка
Около 1898
Отец ребёнка: Лешко Иван Юрьевич
Рождение ребёнка
Около 1901
Сын: Лешко Иосиф Иванович
Отец ребёнка: Лешко Иван Юрьевич
Рождение ребёнка
Около 1902
Дочь: Лешко Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Лешко Иван Юрьевич
Рождение ребёнка
Около 1909
Дочь: Лешко Мария Ивановна
Отец ребёнка: Лешко Иван Юрьевич
Смерть
Неизвестно