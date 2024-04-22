Лешко (Гудович) Аделя Фелициановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лешко (Гудович) Аделя Фелициановна

Место рождения

Толубаево, Семково-Городецкая волость, Минский уезд

Дата рождения

Около 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878

Отец: Гудович Фелициан Викентиевич

Мать: Гудович Иоанна Викентиевна

Толубаево, Семково-Городецкая волость, Минский уезд
Бракосочетание
23.02.1897

Муж: Лешко Иван Юрьевич

Раков, Воложинский район, Минская область
Рождение ребёнка
Около 1898

Сын: Лешко Винцент Иванович

Отец ребёнка: Лешко Иван Юрьевич

Раков, Воложинский район, Минская область
Рождение ребёнка
Около 1901

Сын: Лешко Иосиф Иванович

Отец ребёнка: Лешко Иван Юрьевич

Раков, Воложинский район, Минская область
Рождение ребёнка
Около 1902

Дочь: Лешко Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Лешко Иван Юрьевич

Раков, Воложинский район, Минская область
Рождение ребёнка
Около 1909

Дочь: Лешко Мария Ивановна

Отец ребёнка: Лешко Иван Юрьевич

Раков, Воложинский район, Минская область
Смерть
Неизвестно
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