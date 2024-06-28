Лешко Иван Юрьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
Отец: Лешко Юрий
Мать: Лешко (Микулич) Юзефа
Бракосочетание
23.02.1897
Рождение ребёнка
Около 1898
Мать ребёнка: Лешко (Гудович) Аделя Фелициановна
Рождение ребёнка
Около 1901
Сын: Лешко Иосиф Иванович
Мать ребёнка: Лешко (Гудович) Аделя Фелициановна
Рождение ребёнка
Около 1902
Дочь: Лешко Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Лешко (Гудович) Аделя Фелициановна
Рождение ребёнка
Около 1909
Дочь: Лешко Мария Ивановна
Мать ребёнка: Лешко (Гудович) Аделя Фелициановна
Смерть
Неизвестно