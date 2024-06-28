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Лешко Иван Юрьевич

Место рождения

Раков, Воложинский район, Минская область

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: Лешко Юрий

Мать: Лешко (Микулич) Юзефа

Раков, Воложинский район, Минская область
Бракосочетание
23.02.1897

Жена: Лешко (Гудович) Аделя Фелициановна

Раков, Воложинский район, Минская область
Рождение ребёнка
Около 1898

Сын: Лешко Винцент Иванович

Мать ребёнка: Лешко (Гудович) Аделя Фелициановна

Раков, Воложинский район, Минская область
Рождение ребёнка
Около 1901

Сын: Лешко Иосиф Иванович

Мать ребёнка: Лешко (Гудович) Аделя Фелициановна

Раков, Воложинский район, Минская область
Рождение ребёнка
Около 1902

Дочь: Лешко Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Лешко (Гудович) Аделя Фелициановна

Раков, Воложинский район, Минская область
Рождение ребёнка
Около 1909

Дочь: Лешко Мария Ивановна

Мать ребёнка: Лешко (Гудович) Аделя Фелициановна

Раков, Воложинский район, Минская область
Смерть
Неизвестно

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