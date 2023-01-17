агрогородок Раков, агрогородок Раков, Воложинский район, Минская область (на 2021) — Familio

Раков

Воложинский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Минская губерния, Минский уезд, Раковская волость
42. Раков, местечко бывшее владельческое, при реке Ислочи, дворов 159, жителей 1006, волостное правление (уездный город в 35 верстах), 2 церкви православные, церковь римс Показать все

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Минский уезд, Раковская волость
Раков, местечко496074023535
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Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Воложинский район, Раковский сельсовет
аг Раков2626

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Воложинский район, Раковский сельсовет
аг. Раков1220
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