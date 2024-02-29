Гудович Фелициан Викентиевич
Место рожденияоколица Малявки Минского уезда
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: Гудович Викентий
Мать: Гудович Уршуля
околица Малявки Минского уезда
Бракосочетание
1876
г. Раков
Рождение ребёнка
Около 1878
Дочь: Лешко Аделя Фелициановна
Мать ребёнка: Гудович Иоанна Викентиевна
Толубаево, Семково-Городецкая волость, Минский уезд
Рождение ребёнка
Около 1879
Дочь: Глинская Фелиция Фелициановна
Мать ребёнка: Гудович Иоанна Викентиевна
Рождение ребёнка
Около 1881
Дочь: Лешко Уршуля Фелициановна
Мать ребёнка: Гудович Иоанна Викентиевна
Рождение ребёнка
Около 1881
Сын: Гудович Иосиф (Юзеф) Филицианович
Мать ребёнка: Гудович Иоанна Викентиевна
Рождение ребёнка
Около 1883
Дочь: Гудович Анна Фелициановна
Мать ребёнка: Гудович Иоанна Викентиевна
Рождение ребёнка
Около 1883
Сын: Гудович Виктор Фелицианович
Мать ребёнка: Гудович Иоанна Викентиевна
Рождение ребёнка
Около 1885
Сын: Гудович Болеслав Фелицианович
Мать ребёнка: Гудович Иоанна Викентиевна
Рождение ребёнка
Около 1888
Дочь: Эйсмонт Мария Фелициановна
Мать ребёнка: Гудович Иоанна Викентиевна
Смерть
Неизвестно