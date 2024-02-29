Гудович Фелициан Викентиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гудович Фелициан Викентиевич

Место рождения

околица Малявки Минского уезда

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: Гудович Викентий

Мать: Гудович Уршуля

околица Малявки Минского уезда
Бракосочетание
1876

Жена: Гудович Иоанна Викентиевна

г. Раков
Рождение ребёнка
Около 1878

Дочь: Лешко Аделя Фелициановна

Мать ребёнка: Гудович Иоанна Викентиевна

Толубаево, Семково-Городецкая волость, Минский уезд
Рождение ребёнка
Около 1879

Дочь: Глинская Фелиция Фелициановна

Мать ребёнка: Гудович Иоанна Викентиевна

Рождение ребёнка
Около 1881

Дочь: Лешко Уршуля Фелициановна

Мать ребёнка: Гудович Иоанна Викентиевна

Рождение ребёнка
Около 1881

Сын: Гудович Иосиф (Юзеф) Филицианович

Мать ребёнка: Гудович Иоанна Викентиевна

Рождение ребёнка
Около 1883

Дочь: Гудович Анна Фелициановна

Мать ребёнка: Гудович Иоанна Викентиевна

Рождение ребёнка
Около 1883

Сын: Гудович Виктор Фелицианович

Мать ребёнка: Гудович Иоанна Викентиевна

Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Гудович Болеслав Фелицианович

Мать ребёнка: Гудович Иоанна Викентиевна

Рождение ребёнка
Около 1888

Дочь: Эйсмонт Мария Фелициановна

Мать ребёнка: Гудович Иоанна Викентиевна

Смерть
Неизвестно
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