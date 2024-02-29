Гудович Иосиф (Юзеф) Филицианович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1881
Дата смерти1956
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881
Бракосочетание
20.02.1910
Радошковичи, Молодечненский район, Минская область
Рождение ребёнка
11.06.1914
Дочь: Ракович Мария Иосифовна
Мать ребёнка: Гудович Лидия (Леокадия) Фелициановна (Феликсовна)
Рождение ребёнка
09.05.1919
Мать ребёнка: Гудович Лидия (Леокадия) Фелициановна (Феликсовна)
Смерть
1956