Гудович Иосиф (Юзеф) Филицианович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГудович Иосиф (Юзеф) Филицианович

Гудович Иосиф (Юзеф) Филицианович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1881

Дата смерти

1956

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881

Отец: Гудович Фелициан Викентиевич

Мать: Гудович Иоанна Викентиевна

Бракосочетание
20.02.1910

Жена: Гудович Лидия (Леокадия) Фелициановна (Феликсовна)

Радошковичи, Молодечненский район, Минская область
Рождение ребёнка
11.06.1914

Дочь: Ракович Мария Иосифовна

Мать ребёнка: Гудович Лидия (Леокадия) Фелициановна (Феликсовна)

Рождение ребёнка
09.05.1919

Сын: Гудович Франц Иосифович

Мать ребёнка: Гудович Лидия (Леокадия) Фелициановна (Феликсовна)

Смерть
1956
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close