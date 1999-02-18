Мещанинова (Костюшина) Евдокия Васильевна
Место рождения
Дата рождения26.01.1918
Дата смерти18.02.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1918
Отец: Костюшин Василий
Мать: Пелагея
Рождение ребёнка
24.05.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мещанинов Иван Константинович
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Бракосочетание
24.10.1949
Ленинский ЗАГС | г. Иркутск, Россия
Рождение ребёнка
12.12.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мещанинов Иван Константинович
Рождение ребёнка
03.12.1952
Дочь: Гребёнкина Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Мещанинов Иван Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия
Отец ребёнка: Мещанинов Иван Константинович
Смерть
18.02.1999
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Ново-ленинское кладбище