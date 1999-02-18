Мещанинова (Костюшина) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мещанинова (Костюшина) Евдокия Васильевна

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Место рождения

Большое Панское, город Алексин, Тульская область

Дата рождения

26.01.1918

Дата смерти

18.02.1999

Пол

Женский

Отец

1879 г.р.

Мать

1878 г.р.

Муж

1911 г.р.

Дети

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1952 г.р.

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1918

Отец: Костюшин Василий

Мать: Пелагея

Большое Панское, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
24.05.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мещанинов Иван Константинович

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
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Бракосочетание
24.10.1949

Муж: Мещанинов Иван Константинович

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Ленинский ЗАГС | г. Иркутск, Россия
Рождение ребёнка
12.12.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мещанинов Иван Константинович

Рождение ребёнка
03.12.1952

Дочь: Гребёнкина Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Мещанинов Иван Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия

Отец ребёнка: Мещанинов Иван Константинович

Смерть
18.02.1999
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Ново-ленинское кладбище
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