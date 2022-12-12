Костюшин Василий
Место рождения
Дата рождения21.01.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1879
Отец: Костюшин Фрол
Мать: Федосия
Бракосочетание
12.04.1898
Жена: Пелагея
Рождение ребёнка
1901
Рождение ребёнка
04.05.1902
Сын: Костюшин Николай
Мать ребёнка: Пелагея
Рождение ребёнка
16.04.1907
Рождение ребёнка
01.05.1910
Сын: Костюшин Борис
Мать ребёнка: Пелагея
Рождение ребёнка
26.01.1918
Дочь: Мещанинова Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Пелагея
Смерть
Неизвестно