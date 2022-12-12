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Костюшин Василий

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Место рождения

Большое Панское, город Алексин, Тульская область

Дата рождения

21.01.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1849 г.р.

Мать

Около 1846 г.р.

Жена

1878 г.р.

Дети

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1879

Отец: Костюшин Фрол

Мать: Федосия

Большое Панское, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
12.04.1898

Жена: Пелагея

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Пелагея

Большое Панское, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
04.05.1902

Сын: Костюшин Николай

Мать ребёнка: Пелагея

Большое Панское, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
16.04.1907

Сын: Алексей

Мать ребёнка: Пелагея

Большое Панское, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
01.05.1910

Сын: Костюшин Борис

Мать ребёнка: Пелагея

Большое Панское, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
07.12.1915

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Пелагея

Рождение ребёнка
26.01.1918

Дочь: Мещанинова Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Пелагея

Большое Панское, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефросинья

Мать ребёнка: Пелагея

Смерть
Неизвестно
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