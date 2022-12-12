Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлексей

Алексей

avatar

Место рождения

Большое Панское, город Алексин, Тульская область

Дата рождения

16.04.1907

Дата смерти

11.02.1945

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

1878 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1907

Отец: Костюшин Василий

Мать: Пелагея

Большое Панское, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
11.02.1945
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Германия, д. Лобуш, центр, могила № 27, 1-й слева
Германия, д. Лобуш, центр, могила № 27, 1-й слева
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close