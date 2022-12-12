Алексей
Место рождения
Дата рождения16.04.1907
Дата смерти11.02.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1907
Отец: Костюшин Василий
Мать: Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
11.02.1945
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Германия, д. Лобуш, центр, могила № 27, 1-й слева
Германия, д. Лобуш, центр, могила № 27, 1-й слева