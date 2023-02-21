(Костюшина) Ефросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Костюшина) Ефросинья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1879 г.р.

Мать

1878 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Костюшин Василий

Мать: Пелагея

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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