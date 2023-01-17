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(Деева) Пелагея

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Место рождения

Хованское, город Алексин, Тульская область

Дата рождения

27.09.1878 ст.

Дата смерти

Около 1943

Пол

Женский

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1878 ст.

Отец: Деев Георгий (Егор)

Мать: Варвара

Хованское, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
12.04.1898

Муж: Костюшин Василий

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Костюшин Василий

Большое Панское, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
04.05.1902

Сын: Костюшин Николай

Отец ребёнка: Костюшин Василий

Большое Панское, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
16.04.1907

Сын: Алексей

Отец ребёнка: Костюшин Василий

Большое Панское, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
01.05.1910

Сын: Костюшин Борис

Отец ребёнка: Костюшин Василий

Большое Панское, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
07.12.1915

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Костюшин Василий

Рождение ребёнка
26.01.1918

Дочь: Мещанинова Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Костюшин Василий

Большое Панское, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефросинья

Отец ребёнка: Костюшин Василий

Смерть
Около 1943
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