(Деева) Пелагея
Место рождения
Дата рождения27.09.1878 ст.
Дата смертиОколо 1943
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1878 ст.
Отец: Деев Георгий (Егор)
Мать: Варвара
Бракосочетание
12.04.1898
Муж: Костюшин Василий
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Костюшин Василий
Рождение ребёнка
04.05.1902
Сын: Костюшин Николай
Отец ребёнка: Костюшин Василий
Рождение ребёнка
16.04.1907
Сын: Алексей
Отец ребёнка: Костюшин Василий
Рождение ребёнка
01.05.1910
Сын: Костюшин Борис
Отец ребёнка: Костюшин Василий
Рождение ребёнка
07.12.1915
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Костюшин Василий
Рождение ребёнка
26.01.1918
Дочь: Мещанинова Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Костюшин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефросинья
Отец ребёнка: Костюшин Василий
Смерть
Около 1943