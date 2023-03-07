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Костюшин Фрол

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Место рождения

Большое Панское, город Алексин, Тульская область

Дата рождения

Около ?.09.1849

Дата смерти

22.12.1889

Пол

Мужской

Отец

Около 1825 г.р.

Мать

Около 1826 г.р.

Жена

Около 1846 г.р.

Дети

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.09.1849

Отец: Костюшин Павел

Мать: Варвара

Большое Панское, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
27.09.1868

Жена: Федосия

Рождение ребёнка
Около 1874

Сын: Костюшин Алексей

Мать ребёнка: Федосия

Большое Панское, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1877

Сын: Костюшин Александр

Мать ребёнка: Федосия

Большое Панское, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
21.01.1879

Сын: Костюшин Василий

Мать ребёнка: Федосия

Большое Панское, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Костюшин Василий

Мать ребёнка: Федосия

Большое Панское, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1887

Дочь: Евфросинья

Мать ребёнка: Федосия

Большое Панское, город Алексин, Тульская область
Смерть
22.12.1889
Большое Панское, город Алексин, Тульская область
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