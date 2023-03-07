Костюшин Фрол
Место рождения
Дата рожденияОколо ?.09.1849
Дата смерти22.12.1889
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.09.1849
Отец: Костюшин Павел
Мать: Варвара
Бракосочетание
27.09.1868
Жена: Федосия
Рождение ребёнка
Около 1874
Сын: Костюшин Алексей
Мать ребёнка: Федосия
Рождение ребёнка
Около 1877
Сын: Костюшин Александр
Мать ребёнка: Федосия
Рождение ребёнка
21.01.1879
Сын: Костюшин Василий
Мать ребёнка: Федосия
Рождение ребёнка
1885
Сын: Костюшин Василий
Мать ребёнка: Федосия
Рождение ребёнка
Около 1887
Дочь: Евфросинья
Мать ребёнка: Федосия
Смерть
22.12.1889