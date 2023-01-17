Мещанинов Иван Константинович
Место рождения
Дата рождения14.09.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1911
Отец: Мещанинов Константин
Мать: Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
24.05.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мещанинова Евдокия Васильевна
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Бракосочетание
24.10.1949
Ленинский ЗАГС | г. Иркутск, Россия
Рождение ребёнка
12.12.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мещанинова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
03.12.1952
Дочь: Гребёнкина Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Мещанинова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия
Мать ребёнка: Мещанинова Евдокия Васильевна
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Ново-ленинское кладбище