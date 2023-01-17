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Мещанинов Иван Константинович

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Место рождения

Клин, Клин, Московская область

Дата рождения

14.09.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1911

Отец: Мещанинов Константин

Мать: Прасковья Ивановна

Клин, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
24.05.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мещанинова Евдокия Васильевна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
24.10.1949

Жена: Мещанинова Евдокия Васильевна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Ленинский ЗАГС | г. Иркутск, Россия
Рождение ребёнка
12.12.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мещанинова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
03.12.1952

Дочь: Гребёнкина Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Мещанинова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия

Мать ребёнка: Мещанинова Евдокия Васильевна

Смерть
Неизвестно
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Похороны
Неизвестно
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Ново-ленинское кладбище
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