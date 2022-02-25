Гребёнкина (Мещанинова) Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.12.1952
Дата смерти25.02.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1952
Рождение ребёнка
Около 30.09.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Развод
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
25.02.2022