Гребёнкина (Мещанинова) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гребёнкина (Мещанинова) Екатерина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.12.1952

Дата смерти

25.02.2022

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

1918 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1952

Отец: Мещанинов Иван Константинович

Мать: Мещанинова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
Около 30.09.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Развод
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
25.02.2022
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