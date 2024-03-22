Дейнега (Мещанинова) Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дейнега (Мещанинова) Вера Ивановна

Место рождения

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Дата рождения

24.05.1947

Дата смерти

10.03.1977

Пол

Женский

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1947

Отец: Мещанинов Иван Константинович

Мать: Мещанинова Евдокия Васильевна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
г. Иркутск, Россия
Бракосочетание
16.10.1968

Муж: Дейнега Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
13.08.1969

Дочь: Мурова Оксана Александровна

Отец ребёнка: Дейнега Александр Дмитриевич

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
06.04.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дейнега Александр Дмитриевич

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
10.03.1977
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Причина смерти: Лимфосаркома желудка
Похороны
Неизвестно
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Ново-ленинское кладбище
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