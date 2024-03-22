Дейнега (Мещанинова) Вера Ивановна
Место рождения
Дата рождения24.05.1947
Дата смерти10.03.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1947
г. Иркутск, Россия
Бракосочетание
16.10.1968
Рождение ребёнка
13.08.1969
Дочь: Мурова Оксана Александровна
Отец ребёнка: Дейнега Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
06.04.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дейнега Александр Дмитриевич
Смерть
10.03.1977
Причина смерти: Лимфосаркома желудка
Похороны
Неизвестно
Ново-ленинское кладбище