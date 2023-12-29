Тихомирова (Тугаринова) Софья Дмитриевна
Место рожденияСело Болшево , , , , Московская Губерния Российская Империя
Дата рождения1849
Дата смертиПосле 1900
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Около 1870
Рождение ребёнка
17.02.1875
Дочь: (Тихомирова) Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Тихомиров Сергей Евдокимович
Рождение ребёнка
10.12.1878
Сын: Тихомиров Михаил Сергеевич
Отец ребёнка: Тихомиров Сергей Евдокимович
Рождение ребёнка
12.04.1885
Сын: Тихомиров Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Тихомиров Сергей Евдокимович
Смерть
После 1900