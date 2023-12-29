Тихомирова (Тугаринова) Софья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТихомирова (Тугаринова) Софья Дмитриевна

Тихомирова (Тугаринова) Софья Дмитриевна

avatar

Место рождения

Село Болшево , , , , Московская Губерния Российская Империя

Дата рождения

1849

Дата смерти

После 1900

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Тугаринов Дмитрий Алексеевич

Мать: Тугаринова (Свешникова) Екатерина Осиповна

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Около 1870

Муж: Тихомиров Сергей Евдокимович

Рождение ребёнка
17.02.1875

Дочь: (Тихомирова) Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Тихомиров Сергей Евдокимович

Рождение ребёнка
10.12.1878

Сын: Тихомиров Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Тихомиров Сергей Евдокимович

Рождение ребёнка
12.04.1885

Сын: Тихомиров Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Тихомиров Сергей Евдокимович

Смерть
После 1900

Мы используем куки для улучшения работы сайта.