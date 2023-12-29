Тугаринов Дмитрий Алексеевич
Место рожденияМосква, Российская Империя
Дата рождения05.05.1805
Дата смерти09.05.1855
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
офицер, чиновник
Бракосочетание
11.01.1842
Рождение ребёнка
22.09.1842
Сын: Тугаринов Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Тугаринова (Свешникова) Екатерина Осиповна
Рождение ребёнка
26.12.1844
Сын: Тугаринов Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Тугаринова (Свешникова) Екатерина Осиповна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Романовская (Тугаринова) Елизавета Дмитриевна
Мать ребёнка: Тугаринова (Свешникова) Екатерина Осиповна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Тихомирова (Тугаринова) Софья Дмитриевна
Мать ребёнка: Тугаринова (Свешникова) Екатерина Осиповна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Тихомирова (Тугаринова) Елена Дмитриевна
Мать ребёнка: Тугаринова (Свешникова) Екатерина Осиповна
Смерть
09.05.1855
Похороны
12.05.1855