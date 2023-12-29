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Тугаринов Дмитрий Алексеевич

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Место рождения

Москва, Российская Империя

Дата рождения

05.05.1805

Дата смерти

09.05.1855

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
офицер, чиновник
Бракосочетание
11.01.1842

Жена: Тугаринова (Свешникова) Екатерина Осиповна

Рождение ребёнка
22.09.1842

Сын: Тугаринов Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Тугаринова (Свешникова) Екатерина Осиповна

Рождение ребёнка
26.12.1844

Сын: Тугаринов Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Тугаринова (Свешникова) Екатерина Осиповна

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Романовская (Тугаринова) Елизавета Дмитриевна

Мать ребёнка: Тугаринова (Свешникова) Екатерина Осиповна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Тихомирова (Тугаринова) Софья Дмитриевна

Мать ребёнка: Тугаринова (Свешникова) Екатерина Осиповна

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Тихомирова (Тугаринова) Елена Дмитриевна

Мать ребёнка: Тугаринова (Свешникова) Екатерина Осиповна

Смерть
09.05.1855
Похороны
12.05.1855

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