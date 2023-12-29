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Тихомиров Михаил Сергеевич

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Место рождения

Москва, Российская Империя

Дата рождения

10.12.1878

Дата смерти

После 1920

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1878

Отец: Тихомиров Сергей Евдокимович

Мать: Тихомирова (Тугаринова) Софья Дмитриевна

Работа или профессия
Неизвестно
врач
Крещение
15.12.1878
Бракосочетание
15.07.1905

Жена: Тихомирова (Эриниу) Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
22.10.1906

Дочь: (Тихомирова) Галина Михайловна

Мать ребёнка: Тихомирова (Эриниу) Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
29.11.1911

Дочь: (Тихомирова) Зоя Михайловна

Мать ребёнка: Тихомирова (Эриниу) Елизавета Николаевна

Смерть
После 1920

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