Тихомиров Михаил Сергеевич
Место рожденияМосква, Российская Империя
Дата рождения10.12.1878
Дата смертиПосле 1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1878
Работа или профессия
Неизвестно
врач
Крещение
15.12.1878
Бракосочетание
15.07.1905
Рождение ребёнка
22.10.1906
Дочь: (Тихомирова) Галина Михайловна
Мать ребёнка: Тихомирова (Эриниу) Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
29.11.1911
Дочь: (Тихомирова) Зоя Михайловна
Мать ребёнка: Тихомирова (Эриниу) Елизавета Николаевна
Смерть
После 1920