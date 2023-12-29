Тихомирова (Эриниу) Елизавета Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихомирова (Эриниу) Елизавета Николаевна

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Место рождения

Бухарест, Королевство Румыния

Дата рождения

1884

Дата смерти

После 1920

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
15.07.1905

Муж: Тихомиров Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
22.10.1906

Дочь: (Тихомирова) Галина Михайловна

Отец ребёнка: Тихомиров Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
29.11.1911

Дочь: (Тихомирова) Зоя Михайловна

Отец ребёнка: Тихомиров Михаил Сергеевич

Смерть
После 1920

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