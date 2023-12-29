Тихомирова (Эриниу) Елизавета Николаевна
Место рожденияБухарест, Королевство Румыния
Дата рождения1884
Дата смертиПосле 1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
15.07.1905
Рождение ребёнка
22.10.1906
Дочь: (Тихомирова) Галина Михайловна
Отец ребёнка: Тихомиров Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
29.11.1911
Дочь: (Тихомирова) Зоя Михайловна
Отец ребёнка: Тихомиров Михаил Сергеевич
Смерть
После 1920