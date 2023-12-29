Тихомиров Сергей Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТихомиров Сергей Евдокимович

Тихомиров Сергей Евдокимович

avatar

Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

1845

Дата смерти

31.05.1910

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
учитель математики
Бракосочетание
Около 1870

Жена: Тихомирова (Тугаринова) Софья Дмитриевна

Рождение ребёнка
17.02.1875

Дочь: (Тихомирова) Ольга Сергеевна

Мать ребёнка: Тихомирова (Тугаринова) Софья Дмитриевна

Рождение ребёнка
10.12.1878

Сын: Тихомиров Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Тихомирова (Тугаринова) Софья Дмитриевна

Рождение ребёнка
12.04.1885

Сын: Тихомиров Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Тихомирова (Тугаринова) Софья Дмитриевна

Смерть
31.05.1910
Похороны
02.06.1910

Мы используем куки для улучшения работы сайта.