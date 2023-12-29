Тихомиров Сергей Евдокимович
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения1845
Дата смерти31.05.1910
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
учитель математики
Бракосочетание
Около 1870
Рождение ребёнка
17.02.1875
Дочь: (Тихомирова) Ольга Сергеевна
Мать ребёнка: Тихомирова (Тугаринова) Софья Дмитриевна
Рождение ребёнка
10.12.1878
Сын: Тихомиров Михаил Сергеевич
Мать ребёнка: Тихомирова (Тугаринова) Софья Дмитриевна
Рождение ребёнка
12.04.1885
Сын: Тихомиров Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Тихомирова (Тугаринова) Софья Дмитриевна
Смерть
31.05.1910
Похороны
02.06.1910