(Тихомирова) Ольга Сергеевна
Место рожденияМосква, Российская Империя
Дата рождения17.02.1875
Дата смертиПосле 1920
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1875
Москва, Российская Империя
Крещение
20.02.1875
Пречистенского Сорока Неопалимовская близ Девичьего Поля церковь , Москва, Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
сестра милосердия
Смерть
После 1920
Советская Россия