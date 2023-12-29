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(Тихомирова) Ольга Сергеевна

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Место рождения

Москва, Российская Империя

Дата рождения

17.02.1875

Дата смерти

После 1920

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1875

Отец: Тихомиров Сергей Евдокимович

Мать: Тихомирова Софья Дмитриевна

Москва, Российская Империя
Крещение
20.02.1875
Пречистенского Сорока Неопалимовская близ Девичьего Поля церковь , Москва, Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
сестра милосердия
Смерть
После 1920
Советская Россия
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