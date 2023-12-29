Тугаринова (Свешникова) Екатерина Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тугаринова (Свешникова) Екатерина Осиповна

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Место рождения

Москва, Российская Империя

Дата рождения

1823

Дата смерти

1890

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Свешников Осип Леонтьевич

Мать: Свешникова (Шишкина) Елена Фёдоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
11.01.1842

Муж: Тугаринов Дмитрий Алексеевич

Рождение ребёнка
22.09.1842

Сын: Тугаринов Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Тугаринов Дмитрий Алексеевич

Рождение ребёнка
26.12.1844

Сын: Тугаринов Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Тугаринов Дмитрий Алексеевич

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Романовская (Тугаринова) Елизавета Дмитриевна

Отец ребёнка: Тугаринов Дмитрий Алексеевич

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Тихомирова (Тугаринова) Софья Дмитриевна

Отец ребёнка: Тугаринов Дмитрий Алексеевич

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Тихомирова (Тугаринова) Елена Дмитриевна

Отец ребёнка: Тугаринов Дмитрий Алексеевич

Смерть
1890

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