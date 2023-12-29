Тугаринова (Свешникова) Екатерина Осиповна
Место рожденияМосква, Российская Империя
Дата рождения1823
Дата смерти1890
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
11.01.1842
Рождение ребёнка
22.09.1842
Сын: Тугаринов Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Тугаринов Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
26.12.1844
Сын: Тугаринов Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Тугаринов Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Романовская (Тугаринова) Елизавета Дмитриевна
Отец ребёнка: Тугаринов Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Тихомирова (Тугаринова) Софья Дмитриевна
Отец ребёнка: Тугаринов Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Тихомирова (Тугаринова) Елена Дмитриевна
Отец ребёнка: Тугаринов Дмитрий Алексеевич
Смерть
1890