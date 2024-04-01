Черенщиков Гавриил Мастеровой Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Черенщикова) Александра Гавриловна
Мать ребёнка: Черенщикова (Свидерская) ?
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
1854
Казак
Рождение ребёнка
Около 1885
Мать ребёнка: Черенщикова (Свидерская) ?
Рождение ребёнка
Около 1888
Сын: Черенщиков Феоктист Гаврилов
Мать ребёнка: Черенщикова (Свидерская) ?
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Мухина (Черенщикова) Дарья Гавриловна
Мать ребёнка: Черенщикова (Свидерская) ?
Рождение ребёнка
17.07.1896
Дочь: Веремская (Черенщикова) Мария Гавриловна
Мать ребёнка: Черенщикова (Свидерская) ?
Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно