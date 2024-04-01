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Черенщиков Гавриил Мастеровой Михайлович

Место рождения

Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: Черенщиков Михаил Казак Ст. Плосской Яковлев

Мать: Черенщикова (Прокопьева) Ирина Яковолева

Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Черенщикова) Александра Гавриловна

Мать ребёнка: Черенщикова (Свидерская) ?

Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черенщикова (Свидерская) ?

Военная служба
1854
Казак
Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Черенщиков Петр Гаврилов

Мать ребёнка: Черенщикова (Свидерская) ?

Рождение ребёнка
Около 1888

Сын: Черенщиков Феоктист Гаврилов

Мать ребёнка: Черенщикова (Свидерская) ?

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Мухина (Черенщикова) Дарья Гавриловна

Мать ребёнка: Черенщикова (Свидерская) ?

Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
17.07.1896

Дочь: Веремская (Черенщикова) Мария Гавриловна

Мать ребёнка: Черенщикова (Свидерская) ?

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно

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