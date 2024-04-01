Черенщикова (Свидерская) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧеренщикова (Свидерская) ?

Черенщикова (Свидерская) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Черенщиков Петр Гаврилов

Отец ребёнка: Черенщиков Гавриил Мастеровой Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1888

Сын: Черенщиков Феоктист Гаврилов

Отец ребёнка: Черенщиков Гавриил Мастеровой Михайлович

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Мухина Дарья Гавриловна

Отец ребёнка: Черенщиков Гавриил Мастеровой Михайлович

Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
17.07.1896

Дочь: Веремская Мария Гавриловна

Отец ребёнка: Черенщиков Гавриил Мастеровой Михайлович

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Гавриловна

Отец ребёнка: Черенщиков Гавриил Мастеровой Михайлович

Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черенщиков Гавриил Мастеровой Михайлович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close