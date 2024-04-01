Черенщикова (Свидерская) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1885
Отец ребёнка: Черенщиков Гавриил Мастеровой Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1888
Сын: Черенщиков Феоктист Гаврилов
Отец ребёнка: Черенщиков Гавриил Мастеровой Михайлович
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Мухина Дарья Гавриловна
Отец ребёнка: Черенщиков Гавриил Мастеровой Михайлович
Рождение ребёнка
17.07.1896
Дочь: Веремская Мария Гавриловна
Отец ребёнка: Черенщиков Гавриил Мастеровой Михайлович
Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Гавриловна
Отец ребёнка: Черенщиков Гавриил Мастеровой Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно