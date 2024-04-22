Веремская (Черенщикова) Мария Гавриловна
Место рождения
Дата рождения17.07.1896
Дата смерти1980
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1896
Рождение ребёнка
06.07.1921
Дочь: Агриппина Яковлевна
Отец ребёнка: Веремский Яков Данилович
Рождение ребёнка
26.01.1930
Сын: Веремский Павел Яковлевич
Отец ребёнка: Веремский Яков Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рыжкова 1, Грязнова2 Таисия Яковлевна
Отец ребёнка: Веремский Яков Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ченцова Елена Яковлевна
Отец ребёнка: Веремский Яков Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1980
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно