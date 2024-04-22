Веремская (Черенщикова) Мария Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веремская (Черенщикова) Мария Гавриловна

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Место рождения

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

17.07.1896

Дата смерти

1980

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1896

Отец: Черенщиков Гавриил Мастеровой Михайлович

Мать: Черенщикова ?

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
06.07.1921

Дочь: Агриппина Яковлевна

Отец ребёнка: Веремский Яков Данилович

Рождение ребёнка
26.01.1930

Сын: Веремский Павел Яковлевич

Отец ребёнка: Веремский Яков Данилович

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рыжкова 1, Грязнова2 Таисия Яковлевна

Отец ребёнка: Веремский Яков Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ченцова Елена Яковлевна

Отец ребёнка: Веремский Яков Данилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Веремский Яков Данилович

Смерть
1980
Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
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