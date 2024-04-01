Рыжкова 1, Грязнова2 (Веремская) Таисия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыжкова 1, Грязнова2 (Веремская) Таисия Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1895 г.р.

Мать

1896 г.р.

Муж

Дети

Около 1936 г.р.
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ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Веремский Яков Данилович

Мать: Веремская (Черенщикова) Мария Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Рыжкова) Нина Николаевна

Отец ребёнка: Рыжков Николай Дорофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыжков Николай Дорофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Грязнов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Грязнов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грязнов Иван

Рождение ребёнка
Около 1936

Сын: Рыжков Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Рыжков Николай Дорофеевич

Смерть
Неизвестно

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