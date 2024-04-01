Рыжкова 1, Грязнова2 (Веремская) Таисия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Рыжкова) Нина Николаевна
Отец ребёнка: Рыжков Николай Дорофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Грязнов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Грязнов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Грязнов Иван
Рождение ребёнка
Около 1936
Сын: Рыжков Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Рыжков Николай Дорофеевич
Смерть
Неизвестно