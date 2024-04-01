Веремский Яков Данилович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895
Отец: Веремский Даниил Петров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ченцова (Веремская) Елена Яковлевна
Мать ребёнка: Веремская (Черенщикова) Мария Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.07.1921
Дочь: (Веремская) Агриппина Яковлевна
Мать ребёнка: Веремская (Черенщикова) Мария Гавриловна
Рождение ребёнка
26.01.1930
Сын: Веремский Павел Яковлевич
Мать ребёнка: Веремская (Черенщикова) Мария Гавриловна
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Неизвестно