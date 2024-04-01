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Веремский Яков Данилович

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Место рождения

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

Около 1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895

Отец: Веремский Даниил Петров

Мать: не указана

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рыжкова 1, Грязнова2 (Веремская) Таисия Яковлевна

Мать ребёнка: Веремская (Черенщикова) Мария Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ченцова (Веремская) Елена Яковлевна

Мать ребёнка: Веремская (Черенщикова) Мария Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Веремская (Черенщикова) Мария Гавриловна

Рождение ребёнка
06.07.1921

Дочь: (Веремская) Агриппина Яковлевна

Мать ребёнка: Веремская (Черенщикова) Мария Гавриловна

Рождение ребёнка
26.01.1930

Сын: Веремский Павел Яковлевич

Мать ребёнка: Веремская (Черенщикова) Мария Гавриловна

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Неизвестно

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