Мухина (Черенщикова) Дарья Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухина (Черенщикова) Дарья Гавриловна

Место рождения

Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Черенщиков Гавриил Мастеровой Михайлович

Мать: Черенщикова ?

Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
19.02.1910

Муж: Мухин Роман Иванович

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
м. 22 ж.20 поручители пос. Полудинского Василий Гаврилов Шестернин, Василий Иванов Саушкин, Стефан Андреев Мухин, Петр Дмитриев Сухов л.д.50-51
Рождение ребёнка
23.01.1911

Сын: Мухин Григорий Романович

Отец ребёнка: Мухин Роман Иванович

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Брат отцу Алексей, девица Мария Гаврииловна Черенщикова
Рождение ребёнка
31.07.1913

Сын: Мухин Александр Романович

Отец ребёнка: Мухин Роман Иванович

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
21.10.1915

Дочь: Дроворубова Елисавета Романовна

Отец ребёнка: Мухин Роман Иванович

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно
Кропоткин, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Кропоткин, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край
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