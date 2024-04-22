Мухина (Черенщикова) Дарья Гавриловна
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Бракосочетание
19.02.1910
Муж: Мухин Роман Иванович
м. 22 ж.20 поручители пос. Полудинского Василий Гаврилов Шестернин, Василий Иванов Саушкин, Стефан Андреев Мухин, Петр Дмитриев Сухов л.д.50-51
Рождение ребёнка
23.01.1911
Отец ребёнка: Мухин Роман Иванович
Брат отцу Алексей, девица Мария Гаврииловна Черенщикова
Рождение ребёнка
31.07.1913
Сын: Мухин Александр Романович
Отец ребёнка: Мухин Роман Иванович
Рождение ребёнка
21.10.1915
Дочь: Дроворубова Елисавета Романовна
Отец ребёнка: Мухин Роман Иванович
Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно