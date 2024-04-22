Мухин Роман Иванович
Место рождения
Дата рождения24.07.1887
Дата смерти1932
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1887
воспр. Яков Матвеев Григоров, к д. Екатерина Федорова Мухина
Бракосочетание
19.02.1910
Жена: Мухина Дарья Гавриловна
м. 22 ж.20 поручители пос. Полудинского Василий Гаврилов Шестернин, Василий Иванов Саушкин, Стефан Андреев Мухин, Петр Дмитриев Сухов л.д.50-51
Рождение ребёнка
23.01.1911
Мать ребёнка: Мухина Дарья Гавриловна
Брат отцу Алексей, девица Мария Гаврииловна Черенщикова
Рождение ребёнка
31.07.1913
Сын: Мухин Александр Романович
Мать ребёнка: Мухина Дарья Гавриловна
Рождение ребёнка
21.10.1915
Дочь: Дроворубова Елисавета Романовна
Мать ребёнка: Мухина Дарья Гавриловна
Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Смерть
1932
Причина смерти: Был ранен в 1914 г. под Сольдау Болезнь | 45 лет аппендицит
Похороны
Неизвестно