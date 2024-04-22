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Мухин Роман Иванович

Место рождения

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

24.07.1887

Дата смерти

1932

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1887

Отец: Мухин Иван Трубач Ст. Полуденной Васильев

Мать: Мухина Анна Михайлова

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
воспр. Яков Матвеев Григоров, к д. Екатерина Федорова Мухина
Бракосочетание
19.02.1910

Жена: Мухина Дарья Гавриловна

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
м. 22 ж.20 поручители пос. Полудинского Василий Гаврилов Шестернин, Василий Иванов Саушкин, Стефан Андреев Мухин, Петр Дмитриев Сухов л.д.50-51
Рождение ребёнка
23.01.1911

Сын: Мухин Григорий Романович

Мать ребёнка: Мухина Дарья Гавриловна

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Брат отцу Алексей, девица Мария Гаврииловна Черенщикова
Рождение ребёнка
31.07.1913

Сын: Мухин Александр Романович

Мать ребёнка: Мухина Дарья Гавриловна

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
21.10.1915

Дочь: Дроворубова Елисавета Романовна

Мать ребёнка: Мухина Дарья Гавриловна

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Смерть
1932
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Причина смерти: Был ранен в 1914 г. под Сольдау Болезнь | 45 лет аппендицит
Похороны
Неизвестно
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
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