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Черенщиков Петр Гаврилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: Черенщиков Гавриил Мастеровой Михайлович

Мать: Черенщикова (Свидерская) ?

Бракосочетание
27.01.1913

Жена: Черенщикова (Никитина) Агриппина Матвеева

Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
м. 27 ж. 17 Области войска Донского Медведского округа Кременецкой станицы каз.дочь
Рождение ребёнка
Около ?.12.1913

Сын: Черенщиков Николай Петров

Мать ребёнка: Черенщикова (Никитина) Агриппина Матвеева

Смерть
Неизвестно

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