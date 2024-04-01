Черенщиков Петр Гаврилов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Бракосочетание
27.01.1913
Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
м. 27 ж. 17 Области войска Донского Медведского округа Кременецкой станицы каз.дочь
Рождение ребёнка
Около ?.12.1913
Сын: Черенщиков Николай Петров
Мать ребёнка: Черенщикова (Никитина) Агриппина Матвеева
Смерть
Неизвестно