Черенщикова (Никитина) Агриппина Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1913
Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
м. 27 ж. 17 Области войска Донского Медведского округа Кременецкой станицы каз.дочь
Рождение ребёнка
Около ?.12.1913
Сын: Черенщиков Николай Петров
Отец ребёнка: Черенщиков Петр Гаврилов
Смерть
Неизвестно