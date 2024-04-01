Черенщикова (Никитина) Агриппина Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧеренщикова (Никитина) Агриппина Матвеева

Черенщикова (Никитина) Агриппина Матвеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1885 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.01.1913

Муж: Черенщиков Петр Гаврилов

Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
м. 27 ж. 17 Области войска Донского Медведского округа Кременецкой станицы каз.дочь
Рождение ребёнка
Около ?.12.1913

Сын: Черенщиков Николай Петров

Отец ребёнка: Черенщиков Петр Гаврилов

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.