Черенщикова (Прокопьева) Ирина Яковолева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Отец: Прокопьев Яков Степанов
Бракосочетание
05.02.1851
Рождение ребёнка
Около 1854
Сын: Черенщиков Гавриил Мастеровой Михайлович
Отец ребёнка: Черенщиков Михаил Казак Ст. Плосской Яковлев
Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно