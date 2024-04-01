Черенщикова (Прокопьева) Ирина Яковолева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черенщикова (Прокопьева) Ирина Яковолева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: Прокопьев Яков Степанов

Мать: не указана

Бракосочетание
05.02.1851

Муж: Черенщиков Михаил Казак Ст. Плосской Яковлев

Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Черенщиков Гавриил Мастеровой Михайлович

Отец ребёнка: Черенщиков Михаил Казак Ст. Плосской Яковлев

Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно
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