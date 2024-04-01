Прокопьев Яков Степанов
Место рождения
Дата рождения23.10.1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1780
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Прокопьева) Татьяна Яковлева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Черенщикова (Прокопьева) Ирина Яковолева
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно