Прокопьев Яков Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрокопьев Яков Степанов

Прокопьев Яков Степанов

Место рождения

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

23.10.1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1780

Отец: Прокопьев Степан Малолеток Р.Плосского Парфенов

Мать: Прокопьева (Шестернина) Агафья Борисова

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Прокопьева) Татьяна Яковлева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прокопьев Андрей Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прокопьев Яков? Яковлев?

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Черенщикова (Прокопьева) Ирина Яковолева

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.