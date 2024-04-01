Прокопьев Федор Казак Ст. Камышловой Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818
Бракосочетание
08.02.1842
м. 23 (записан как Ф. Яковлев) ж. 20+
Рождение ребёнка
20.11.1842
Дочь: Атасова 1, Андреева 2, 3? Екатерина Федорова
Мать ребёнка: Прокопьева Олимпиада Сергеева
Рождение ребёнка
10.09.1844
Мать ребёнка: Прокопьева Олимпиада Сергеева
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Киселева Анастасия Федорова
Мать ребёнка: Прокопьева Устинья Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Андреева Васса Федорова
Мать ребёнка: Прокопьева Устинья Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Прокопьева Устинья Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тарасова Феодора Федорова
Мать ребёнка: Прокопьева Устинья Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кондратова Анна Федорова
Мать ребёнка: Прокопьева Устинья Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно