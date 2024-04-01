Прокопьев Федор Казак Ст. Камышловой Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрокопьев Федор Казак Ст. Камышловой Иванов

Прокопьев Федор Казак Ст. Камышловой Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: Прокопьев Иван Степанов

Мать: Прокопьева Ефросинья Антонова

Бракосочетание
08.02.1842

Жена: Прокопьева Олимпиада Сергеева

м. 23 (записан как Ф. Яковлев) ж. 20+
Рождение ребёнка
20.11.1842

Дочь: Атасова 1, Андреева 2, 3? Екатерина Федорова

Мать ребёнка: Прокопьева Олимпиада Сергеева

Рождение ребёнка
10.09.1844

Сын: Прокопьев Никита Федоров

Мать ребёнка: Прокопьева Олимпиада Сергеева

Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Киселева Анастасия Федорова

Мать ребёнка: Прокопьева Устинья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Андреева Васса Федорова

Мать ребёнка: Прокопьева Устинья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прокопьев Федор Федоров

Мать ребёнка: Прокопьева Устинья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тарасова Феодора Федорова

Мать ребёнка: Прокопьева Устинья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кондратова Анна Федорова

Мать ребёнка: Прокопьева Устинья Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прокопьева Устинья Николаевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close