Прокопьева Устинья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1825
Дата смерти02.03.1853
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Киселева Анастасия Федорова
Отец ребёнка: Прокопьев Федор Казак Ст. Камышловой Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Андреева Васса Федорова
Отец ребёнка: Прокопьев Федор Казак Ст. Камышловой Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Прокопьев Федор Казак Ст. Камышловой Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тарасова Феодора Федорова
Отец ребёнка: Прокопьев Федор Казак Ст. Камышловой Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кондратова Анна Федорова
Отец ребёнка: Прокопьев Федор Казак Ст. Камышловой Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.03.1853