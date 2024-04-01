Прокопьева Устинья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокопьева Устинья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

02.03.1853

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Киселева Анастасия Федорова

Отец ребёнка: Прокопьев Федор Казак Ст. Камышловой Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Андреева Васса Федорова

Отец ребёнка: Прокопьев Федор Казак Ст. Камышловой Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прокопьев Федор Федоров

Отец ребёнка: Прокопьев Федор Казак Ст. Камышловой Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тарасова Феодора Федорова

Отец ребёнка: Прокопьев Федор Казак Ст. Камышловой Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кондратова Анна Федорова

Отец ребёнка: Прокопьев Федор Казак Ст. Камышловой Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокопьев Федор Казак Ст. Камышловой Иванов

Смерть
02.03.1853
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