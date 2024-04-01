Прокопьев Степан Малолеток Р.Плосского Парфенов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1749
Дата смерти1794
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749
Бракосочетание
11.02.1769
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Десяткова Анна Степанова
Мать ребёнка: Прокопьева Агафья Борисова
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Фекла Степанова
Мать ребёнка: Прокопьева Агафья Борисова
Рождение ребёнка
?.01.1774
Мать ребёнка: Прокопьева Агафья Борисова
воспр Иван Петров Рекин
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Параскева Степанова
Мать ребёнка: Прокопьева Агафья Борисова
Рождение ребёнка
01.03.1778
Дочь: Авдотья Степанова
Мать ребёнка: Прокопьева Агафья Борисова
Рождение ребёнка
23.10.1780
Мать ребёнка: Прокопьева Агафья Борисова
Рождение ребёнка
Около 1783
Дочь: Авдотья 2 Степанова
Мать ребёнка: Прокопьева Агафья Борисова
Рождение ребёнка
Около 1784
Дочь: Устинья Степанова
Мать ребёнка: Прокопьева Агафья Борисова
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Ульяна Степанова
Мать ребёнка: Прокопьева Агафья Борисова
Рождение ребёнка
1787
Сын: Прокопьев Савил? Степанов
Мать ребёнка: Прокопьева Агафья Борисова
Смерть
1794