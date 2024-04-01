Прокопьев Степан Малолеток Р.Плосского Парфенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокопьев Степан Малолеток Р.Плосского Парфенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1749

Дата смерти

1794

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749

Отец: Прокопьев Парфен Отст. Драгун Луцкого Полку Р.Плосского Прокопьев

Мать: Прокопьева Мария Яковлева

Бракосочетание
11.02.1769

Жена: Прокопьева Агафья Борисова

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Десяткова Анна Степанова

Мать ребёнка: Прокопьева Агафья Борисова

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Фекла Степанова

Мать ребёнка: Прокопьева Агафья Борисова

Рождение ребёнка
?.01.1774

Сын: Прокопьев Иван Степанов

Мать ребёнка: Прокопьева Агафья Борисова

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
воспр Иван Петров Рекин
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Параскева Степанова

Мать ребёнка: Прокопьева Агафья Борисова

Рождение ребёнка
01.03.1778

Дочь: Авдотья Степанова

Мать ребёнка: Прокопьева Агафья Борисова

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
23.10.1780

Сын: Прокопьев Яков Степанов

Мать ребёнка: Прокопьева Агафья Борисова

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1783

Дочь: Авдотья 2 Степанова

Мать ребёнка: Прокопьева Агафья Борисова

Рождение ребёнка
Около 1784

Дочь: Устинья Степанова

Мать ребёнка: Прокопьева Агафья Борисова

Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Ульяна Степанова

Мать ребёнка: Прокопьева Агафья Борисова

Рождение ребёнка
1787

Сын: Прокопьев Савил? Степанов

Мать ребёнка: Прокопьева Агафья Борисова

Смерть
1794
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